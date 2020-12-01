Помощники Джулиани заявили в суде о своей невиновности

Фото: Руди Джулиани и Лев Парнас (twitter.com/ScottMStedman)

Помощники личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани Лев Парнас, Игорь Фруман и Андрей Кукушкин не признали себя виновными в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний и других выдвинутых обвинениях. Четвертый подозреваемый - Дэвид Коррейя признал свою вину.

Об этом пишет "Голос Америки".

Окружной судья Пол Откен также согласился отложить судебное разбирательство после того, как адвокаты обвиняемых заявили, что из-за пандемии и неспособности прокуратуры передать необходимые документы, начать процесс 1 марта 2021 невозможно.

Коррейя обвиняется по двум главным пунктам: незаконное использование иностранных денег на выборах в США и обман инвесторов компании Fraud Guarantee, которая, как сообщается, заплатила Джулиани 500 тысяч долларов.

Напомним, в октябре 2019 года бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Ранее сообщалось, что Парнас подтвердил информацию о том, что за Йованович велась слежка. Парнас предоставил Палате представителей США переписку с представителями украинских властей.

Также Парнас в интервью MSNBC заявил, что в мае прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум о том, что вся американская помощь будет заморожена, если не будет расследования против сына Джо Байдена.