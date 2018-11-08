Адвоката Нетаньяху запідозрили у причетності до корупційних злочинів

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Адвокат Нетаньяху отримував хабарі і відмивав гроші під час операції з купівлі Ізраїлем німецьких підводних човнів

У ізраїльської поліції є доказами того, що адвокат прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху замішаний у корупційних злочинах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зокрема, адвокат Нетаньяху отримував хабарі і відмивав гроші під час операції з купівлі Ізраїлем німецьких підводних човнів, виготовлених корпорацією Thyssenkrupp. Також наголошується, що до цих злочинів причетні колишній глава канцелярії ізраїльського прем'єра Девід Шаран і колишній глава флоту генерал-майор Еліезер Маром.

Сам Нетаньяху був допитаний в рамках розслідування, однак підозрюваним не вважається.

Повідомляється, що матеріали, зібрані слідчими, будуть передані генеральному прокуророві для прийняття рішення про пред'явлення звинувачень.

Нагадаємо, раніше Біньяміна Нетаньяху допитували в рамках розслідування корупційних взаємовідносин його наближених з керівництвом найбільшої телекомунікаційної компанії "Безек"

Раніше ізраїльська поліція рекомендувала висунути Нетаньяху звинувачення в корупції. Сам прем'єр проходить підозрюваним по двом іншим корупційним справах. Зокрема, так звана "справа 1000" стосується отримання Нетаньяху дорогих подарунків, сумарну вартість яких слідство оцінило майже у 300 тис. доларів. У "справі 2000" йдеться про спроби Нетаньяху домовитися з власником одного з найбільших в країні видавничих домів "Едіот Ахронот" про позитивному висвітленні діяльності уряду.