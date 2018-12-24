Адвокат заявил, что САП саботирует суд по делу Мартыненко

Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

По словам адвоката, САП заблокировала заседание Шевченковского райсуда 24 декабря

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) саботирует рассмотрение в суде "дела Мартыненко". Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу экс-депутата Николая Мартыненко.

В частности, по словам защиты, САП заблокировала заседание Шевченковского райсуда 24 декабря, которое было назначено на этот день несколько недель назад.

"Руководитель САП Холодницкий обратился в суд об отмене заседания под предлогом выходного дня в Генпрокуратуре. Прокурор САП Скибенко этому подыграл и сказал неправду, будто он не имеет полномочий рассматривать это дело. А суд принял очередное решение в пользу САП", - отметил адвокат.

Он подчеркнул, что дело было передано в суд только под давлением самого Мартыненко. "Теперь же сторона обвинения придумывает различные "ноу-хау" - как нивелировать аргументы защиты и оттянуть свой провал", - сказал юрист.

Бойко отметил сокрытие от суда материалов, которые опровергают обвинения НАБУ. "Главным из них является протокол совместного совещания "Энергоатома" и чешской "Шкоды" о стандартной европейской цене оборудования. Отсутствуют завышенная цена и убытки для государства, то есть нет даже состава преступления", - подчеркнул адвокат.

Поэтому, по его словам, НАБУ заказало выгодную для себя экспертизу. "Но даже лояльный эксперт сделал нереальную формулировку: "убытки есть, если НАБУ докажет состав преступления". "Вот НАБУ и пыталось что-то нарисовать", - добавил юрист.

По его словам, "независимые рецензии на экспертизу опровергли все обвинения в якобы убытках, поскольку "Энергоатом" получил 21 млн грн прибыли".

"НАБУ начало паниковать и дискредитировать аргументы защиты. Для этого через карманные СМИ вбросило дезинформацию о якобы содействии Минюста в этих рецензиях, пытаясь представить их как нечто необычное. Хотя они предусмотрены законодательством. Как адвокат я обращался к рецензиям еще 15 лет назад, когда Павел Петренко точно не был министром юстиции", - подчеркнул Бойко.

"Только суд должен оценивать аргументы обеих сторон, а не директор НАБУ в своих интервью", - сказал адвокат.

По его мнению, НАБУ и САП прекрасно понимают, что это дело не имеет юридических перспектив.

"Поэтому продолжают использовать нечистоплотные методы. Как говорится, "вместо шашек пытаются играть в Чапаева" - с помощью манипуляций с документами и общественным мнением. От НАБУ и близких "активистов" будут новые информационные атаки и продолжение давления на суд", - спрогнозировал адвокат.