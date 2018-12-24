Адвокат заявив, що САП саботує суд у справі Мартиненка

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

За словами адвоката, САП заблокувала засідання Шевченківського райсуду 24 грудня

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) саботує розгляд у суді "справи Мартиненко". Про це заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-депутата Миколу Мартиненка.

Зокрема, за словами захисту, САП заблокувала засідання Шевченківського райсуду 24 грудня, яке було призначено на цей день кілька тижнів тому.

"Керівник САП Холодницький звернувся в суд про скасування засідання під приводом вихідного дня в Генпрокуратурі. Прокурор САП Скибенко цьому підіграв і сказав неправду, ніби він не має повноважень розглядати цю справу. А суд ухвалив чергове рішення на користь САП", - зазначив адвокат.

Він підкреслив, що справу було передано в суд тільки під тиском самого Мартиненка. "Тепер же сторона звинувачення придумує різні "ноу-хау" - як нівелювати аргументи захисту і відтягнути свій провал", - сказав юрист.

Бойко зазначив приховування від суду матеріалів, які спростовують звинувачення НАБУ. "Головним з них є протокол спільної наради "Енергоатому" і чеської "Шкоди" про стандартну європейську ціну обладнання. Відсутні завищена ціна і збитки для держави, тобто немає складу злочину", - підкреслив адвокат.

Тому, за його словами, НАБУ замовило вигідну для себе експертизу. "Але навіть лояльний експерт зробив нереальне формулювання: "збитки є, якщо НАБУ доведе складу злочину". "Ось НАБУ і намагався щось намалювати", - додав юрист.

За його словами, "незалежні рецензії на експертизу спростували всі звинувачення в нібито збитки, оскільки "Енергоатом" отримав 21 млн грн прибутку".

"НАБУ початоло панікувати і дискредитувати аргументи захисту. Для цього через кишенькові ЗМІ вкинуло дезінформацію про нібито сприяння Мін'юсту в цих рецензіях, намагаючись представити їх як щось незвичайне. Хоча вони передбачені законодавством. Як адвокат я звертався до рецензій ще 15 років тому, коли Павло Петренко точно не був міністром юстиції", - підкреслив Бойко.

"Тільки суд повинен оцінювати аргументи обох сторін, а не директор НАБУ в своїх інтерв'ю", - сказав адвокат.

На його думку, НАБУ і САП прекрасно розуміють, що ця справа не має юридичних перспектив.

"Тому продовжують використовувати нечесні методи. Як говориться, "замість шашок намагаються грати в Чапаєва" - за допомогою маніпуляцій з документами і громадською думкою. Від НАБУ і близьких "активістів" будуть нові інформаційні атаки і продовження тиску на суд", - спрогнозував адвокат.