Адвокат заявил, что в Крыму проводят "адекватное" медобследование Бекирова

Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Политзаключенного уже несколько раз вывозили из СИЗО

Крымскотатарского активиста, политзаключенного Эдема Бекирова в очередной раз за сутки вывезли из СИЗО аннексированого Симферополя в городскую больницу Семашко для медицинского обследования. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин "Крым.Реалии".

Бекирова осмотрел невролог, эндокринолог и хирург-ортопед.

"Сделали МРТ позвоночника и грудной клетки. Письменных результатов обследования пока нет. Но реакция врача после увиденных результатов была крайне эмоциональной. По его словам, у Бекирова большие проблемы с позвоночником и ему нужно оперативное хирургическое вмешательство", – рассказал Ладин.

Адвокат предположил, что пристальное внимание к Бекирову со стороны врачей связано с "общими усилиями защиты, СМИ и международного сообщества" к данному делу.

"Я не специалист, но то медицинское обследование, которое последние два дня проходит мой подзащитный, очень похоже на адекватное, а не на те формальные осмотры и отписки врачей, которые мы наблюдали последние восемь месяцев. 27 августа его планируют вывезти в неврологическую больницу. Я надеюсь там его не только обследуют, но и проведут курс лечения", – добавил он.

Ранее сообщалось, что госпитализация Бекирова 27 августа в Республиканскую больницу на недельное стационарное обследование все же состоится.

Как писало РБК-Украина, "Верховный суд" Крыма продлил меру пресечениякрымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября.