Адвокат Трампа назвал причину отставки посла США в Украине Йованович

Причиной увольнения Мари Йованович с должности посла США в Украине стали постоянные жалобы не нее со стороны сторонников американского президента Дональда Трампа. Об этом сказал личный адвокат Трампа - Рудольф Джулиани, пишет газета The Wall Street Journal.

Сам Джулиани таже жаловался, что посол Йованович мешает его усилиям по расследованию против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской компании Burisma Holdings. В результате Трамп уволил Йованович.

Так, информация о том, что что отставка посла в Украине является приоритетом для Трампа, стала известна весной 2019. Глава Госдепартамента Майк Помпео поддержал это решение. При этом в ведомстве самой Йованович сказали, что не могут защитить ее от атак со стороны президента и его сторонников.

Сам Джулиани говорил, что дипломат со своей стороны выказывала предвзятость в отношении Трампа. В итоге история закончилась тем, что США объявили о смене посла в Украине в конце мая. Мари Йованович занимала эту должность с 2016 года.

Напомним, бывший посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович и бывший специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе для расследования по импичменту президента Дональда Трампа. Йованович даст показания 11 октября. Волкер уже выступыл перед комитетами в четверг, 3 октября.