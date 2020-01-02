Адвокат Трампа готовий виступити в Сенаті з питання імпічменту

Фото: Рудольф Джуліані (kmu.gov.ua)

Джуліані готовий захищати Трампа

Рудольф Джуліані, адвокат президента США Дональда Трампа, готовий дати свідчення в рамках розгляду в Сенаті щодо імпічменту Трампа. Про це адвокат сказав телеканалу ABC.

Перед новорічною вечіркою в маєтку Трампа у Флориді Джуліані в бесіді з журналістами сказав: "Я б дав свідчення".

Адвокат також висловив готовність представляти інтереси американського лідера на цьому процесі. Крім того, Джуліані заявив, що переверне справу проти демократів, які почали процес імпічменту республіканця Трампа.

"Я буду свідчити, я буду проводити демонстрації... Або я зроблю те, що у мене виходить найкраще, я б із задоволенням зайнявся цією справою", - сказав Джуліані.

Нагадаємо, колишній мер Нью-Йорка і особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані зізнався, що хотів усунути колишнього посла Америки в Україні Марі Йованович з посади. Йованович заважала йому отримати компромат на опонента Дональда Трампа Джо Байдена, у зв'язку з чим він бачив своїм завданням усунути її з посади.

Пізніше Джуліані сказав, що нібито американський фінансист Джордж Сорос стояв за призначенням чотирьох послів США в Україні, включаючи Марі Йованович.