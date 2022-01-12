Адвокат Торнера предоставил подтверждение отсутствия у него судимостей

Капчеля отметил, что последнее время в СМИ целенаправленно распространяется искаженная информация о его клиенте, в которой определенные события трактуются однобоко, без учета всех обстоятельств.

"Откровенно говоря, создается впечатление, что, поскольку в настоящем у Дмитрия Торнера нет никаких проблем с законом, кто-то усиленно пытается придумать их в прошлом", - считает адвокат.

Он также рассказал, что дело, о котором в прошлом году писали СМИ, было сфабриковано правоохранителями для того, чтобы оказать давление на Дмитрия Торнера, как на успешного бизнесмена.

По его словам, в начале 2002 года Дмитрий Торнер приехал из Европы и снял на свои документы трехкомнатную квартиру в Кишиневе, на Ботанике. Затем он на день съездил с девушкой в другой город, где она жила, а по возвращение на съемной квартире обнаружил правоохранителей, которые утверждали, что жилье обокрали, и при этом там, внезапно, откуда-то появились наркотики.

"Тут сразу возникают закономерные вопросы: вы сняли квартиру на свой паспорт, вы станете ее обворовывать? А тем более - вернетесь ли вы туда на следующий день после ограбления, понимая, что вас там арестуют?!? Элементарный здравый смысл подсказывает, что ответы на оба этих вопроса - ни в коем случае", - отметил адвокат.

После этого Дмитрия Торнера задержали, около месяца удерживали в СИЗО, не допускали к нему адвоката и при этом возили в неизвестные ему места, пытаясь выбить показания и активно намекали, что вопрос можно "решить", заплатив правоохранителям.

"Поскольку он на эту "сделку" не идет - дело, в котором уже появляется куча каких-то непонятных эпизодов, к которым мой клиент не имел никакого отношения, передают в суд", - рассказал адвокат.

На суде большая часть свидетелей Дмитрия Торнера не опознали, однако это не помешало осудить его на 11 лет и 3 месяца лишения свободы. Позже этот срок был сокращен до 9 лет и 3 дней.

Адвокат также опроверг информацию о том, что его клиент якобы бежал из тюрьмы.

"Дмитрий Торнер покинул колонию на законных основаниях и с ведома руководства пенитенциарного учреждения. Основания эти были весьма простыми - отбыв часть наказания по сфабрикованному делу, он получил право на досрочное освобождение по амнистии. И этим правом воспользовался", - разъяснил адвокат. - В 2018 году дело в отношении Дмитрия Торнера было закрыто по решению суда".

Однако впоследствии его оппоненты попытались добиться его возвращения в колонию, что вынудило Дмитрия Торнера покинуть страну, чтобы избежать необоснованного лишения свободы.