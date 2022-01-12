Адвокат Торнера надав підтвердження відсутності у нього судимостей

Капчеля зазначив, що останнім часом у ЗМІ цілеспрямовано розповсюджується спотворена інформація про його клієнта, в якій певні події трактуються однобоко, без урахування всіх обставин.

"Відверто кажучи, складається враження, що, оскільки в теперішньому Дмитрові Торнері немає жодних проблем із законом, хтось посилено намагається придумати їх у минулому", - вважає адвокат.

Він також розповів, що справа, про яку минулого року писали ЗМІ, була сфабрикована правоохоронцями для того, щоб чинити тиск на Дмитра Торнера як на успішного бізнесмена.

За його словами, на початку 2002 року Дмитро Торнер приїхав із Європи та винайняв на свої документи трикімнатну квартиру в Кишиневі, на Ботаніці. Потім він на день з'їздив з дівчиною в інше місто, де вона жила, а після повернення на орендованій квартирі виявив правоохоронців, які стверджували, що житло обікрали, і при цьому там, раптово, звідкись з'явилися наркотики.

"Тут відразу виникають закономірні питання: ви зняли квартиру на свій паспорт, ви станете її обкрадати? А тим більше - чи повернетеся ви туди наступного дня після пограбування, розуміючи, що вас там заарештують?!? Елементарний здоровий глузд підказує, що відповіді на обидва ці питання - ні в якому разі", - зазначив адвокат.

Після цього Дмитра Торнера затримали, близько місяця утримували у СІЗО, не допускали до нього адвоката і при цьому возили до невідомих йому місць, намагаючись вибити свідчення та активно натякали, що питання можна "вирішити", заплативши правоохоронцям.

"Оскільки він на цю "угоду" не йде - справа, в якій вже з'являється купа якихось незрозумілих епізодів, до яких мій клієнт не мав жодного відношення, передають до суду", - розповів адвокат.

На суді більшість свідків Дмитра Торнера не впізнали, однак це не завадило засудити його на 11 років і 3 місяці позбавлення волі. Пізніше цей термін було скорочено до 9 років та 3 днів.

Адвокат також спростував інформацію про те, що його клієнт нібито втік з в'язниці.

"Дмитро Торнер залишив колонію на законних підставах і з відома керівництва пенітенціарної установи. Підстави ці були дуже простими - відбувши частину покарання у сфабрикованій справі, він отримав право на дострокове звільнення за амністією. І цим правом скористався", - пояснив адвокат. - У 2018 році справу щодо Дмитра Торнера було закрито за рішенням суду".

Проте згодом його опоненти спробували домогтися повернення в колонію, що змусило Дмитра Торнера покинути країну, щоб уникнути необґрунтованого позбавлення волі.