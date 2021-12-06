ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СБУ и НАБУ не расследуют уголовных производств в отношении Торнера

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 декабря 2021 19:51
СБУ и НАБУ не расследуют уголовных производств в отношении Торнера Фото: СБУ не расследуют уголовных производств в отношении Торнера (Виталий Носач, РБК-Украиан)
Автор: Артем Горовенко

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследуют уголовных производств, по которым бы Дмитрию Торнеру вручались подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ответы правоохранительных органов, копия которых есть в распоряжении редакции.

"В Уголовных производствах, которые расследуют детективы Национального бюро, упомянутому в обращении лицу о подозрении не сообщалось, обвинительные акты в его отношении не составлялись" - говорится в ответе НАБУ.

Таким образом, информация о том, что в отношении Торнера якобы расследуются уголовные производства, не подтвердилась.

Как известно, ранее сообщалось, что в отношении Торнера в Украине в 2019 году были открыты производства по двум статьям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины НАБУ
NEWS
У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе
У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе
DAILY
Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти