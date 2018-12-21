Адвокат Сенцова прокомментировал намерение тюремщиков привлекать политзаключенного к труду

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Динзе отметил, что пока не может прокомментировать информацию о выписке Сенцова из медчасти

Украинский политзаключенный Олег Сенцов не собирается трудиться в российской колонии. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Динзе, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Динзе отметил, что пока не может прокомментировать информацию о выписке Сенцова из медчасти.

"Он (Сенцов, - ред.) не собирается трудится и не желает быть (привлечен, - ред.) к никакому производству. Может он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкий, тяжелый (труд, - ред.). Может это труд в библиотеке", - сказал он.

Напомним, 21 декабря в РФ заявили, что Сенцов переведен из медчасти в отряд для дальнейшего отбывания наказания. "Сенцов может привлекаться к труду согласно ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", - добавили в ведомстве.

Ранее Динзе сообщал, что у украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек. По его словам, здоровье оставляет желать лучшего.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".