Сенцова выписали из медчасти колонии

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

В РФ заявили, что Сенцова могут привлечь к труду

Украинского политзаключенного Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

В РФ заявляют, что состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное.

"В соответствии с рекомендациями лечащего врача он (Сенцов, - ред.) переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - сообщили в региональном управлении ФСИН.

"Сенцов может привлекаться к труду согласно ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", - добавили в ведомстве.

Напомним, адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщал, что у украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек. По его словам, здоровье оставляет желать лучшего.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".