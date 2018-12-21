ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Сенцова выписали из медчасти колонии

Новости » Общество    21.12.2018 - 14:54
Сенцова выписали из медчасти колонии
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

В РФ заявили, что Сенцова могут привлечь к труду

Украинского политзаключенного Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

В РФ заявляют, что состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное.

"В соответствии с рекомендациями лечащего врача он (Сенцов, - ред.) переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - сообщили в региональном управлении ФСИН.

"Сенцов может привлекаться к труду согласно ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", - добавили в ведомстве.

Напомним, адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщал, что у украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек. По его словам, здоровье оставляет желать лучшего.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

В Кремле заявили о разных подходах РФ и Украины к обмену "всех на всех" Красный Крест просит РФ предоставить доступ к украинским морякам
Новости Украины Российская ФедерацияОлег Сенцовполитзаключенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь