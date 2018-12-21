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Адвокат Сенцова прокоментував намір тюремників залучати політв'язня до праці

Новини » Суспільство    21.12.2018 - 19:46
Адвокат Сенцова прокоментував намір тюремників залучати політв'язня до праці
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Дінзе зазначив, що поки не може прокоментувати інформацію про виписку Сенцова з медчастини

Український політв'язень Олег Сенцов не збирається працювати в російській колонії. Про це заявив його адвокат Дмитро Дінзе, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

Дінзе зазначив, що поки не може прокоментувати інформацію про виписку Сенцова з медчастини.

"Він (Сенцов, - ред.) не збирається працює і не бажає бути (залучений, - ред.) до ніякого виробництва. Може він і може залучатися до праці, але це поняття відносне: легка, важка (праця, - ред.). Може це праця в бібліотеці", - сказав він.

Нагадаємо, 21 грудня в РФ заявили, що Сенцов переведений з медчастини в загін для подальшого відбування покарання. "Сенцов може залучатися до праці згідно ст. 103, ст. 106 Кримінально-виконавчого кодексу РФ", - додали у відомстві.

Раніше Дінзе повідомляв, що в українського режисера, політв'язня Олега Сенцова у результаті голодування виявлена "органічна поразка" серця, печінки і нирок. За його словами, здоров'я залишає бажати кращого.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

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