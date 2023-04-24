Адвокат рассказал о новых подробностях по делу экс-замминистра обороны Шаповалова

В деле экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова следователи не привели никаких доказательств существования корыстного умысла и коррупционной выгоды. 19 апреля Киевский апелляционный суд отклонил уже вторую апелляционную его экс-чиновника под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Шаповалова Сергея Митюрина.

Как известно, Шаповалову вручили подозрение на фоне "скандала с яйцами". Его подозревают в том, что у него вроде бы возник корыстный умысел "препятствовать действиям ВСУ во время особого состояния".

По версии следствия он каким-то образом добился того, чтобы Департамент госзакупок МО подписал 11 контрактов с 10 компаниями на поставку амуниции, преимущественно бронежилеты и обуви, на общую сумму около 5 млрд грн. Впоследствии выяснилось, что на сумму 1,139 млрд. товары оказались не соответствующими украинским стандартам.

По словам адвоката, во время второй апелляции были озвучены новые факты, указывающие на то, что уголовное дело против Шаповалова должно быть закрыто из-за некачественной доказательной базы и отсутствия состава преступления.

Так, адвокаты получили доступ к более чем 100 другим аналогичным контрактам Министерства обороны и увидели, что ни в одном из них нет пунктов о качестве. При этом никто кроме Шаповалова не получил подозрения.

Представитель стороны обвинения заявил, что, по предварительным данным, буквально все, что было поставлено по этим контрактам, оказалось некачественным, а остальные вообще не были поставлены. Суд принял эту информацию и отказался освободить Шаповалова из-под стражи.

По словам адвоката, все подозрения против его клиента основываются только на показах одного человека, который также находится в СИЗО.

"Это может свидетельствовать одновременно о двух вещах: в действиях Шаповалова нет состава преступления и следствие и суд пристрастны к Шаповалову", - резюмировал адвокат Сергей Митюрин.

Ранее Митюрин рассказал, что закупки, которые упрекают Шаповалову, осуществлялись у компаний из стран НАТО.