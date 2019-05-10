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Адвокат рассказал о состоянии здоровья украинских моряков

Новости » Общество    10.05.2019 - 15:28
Адвокат рассказал о состоянии здоровья украинских моряков
Иллюстративное фото (из открытых источников)

У большинства из моряков состояние здоровья удовлетворительное

Адвокат Николая Полозов рассказал о состоянии здоровья украинских военнопленных моряков, которых задержали российские правоохранители в Керченской протоке 25 ноября. Об этом он сказал во время брифинга.

Сообщается, что военнопленные моряки до настоящего времени удерживаются в следственном изоляторе Лефортово.

"У большинства из них состояние здоровья удовлетворительное. Между праздниками в России проведали их консулы и адвокаты. Конечно, у нас до сих пор вызывает опасение состояние здоровья раненых военнопленных: Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. У Василия Сороки сняли гипс с руки, но функция руки так и не восстановилась. В условиях следственного изолятора ему не дают надлежащей реабилитации. Кроме того, мы настаиваем, чтобы в отношении двух других раненых военнопленных было проведено дополнительное независимое медицинское обследование, поскольку у них остаются не извлеченные осколки в телах", - рассказал он.

Полозов отметил, что украинских медиков не допускают к военнопленным.

Напомним, с конца апреля и до настоящего времени производится ознакомление военнопленных украинских моряков в РФ и их защитников с постановлением о назначении комиссионной ситуационной экспертизы. Адвокаты заявляют возражения на проведение данной экспертизы.

РБК-Украина писало, что в отношении 20 украинских военнопленных моряков в России была проведена комплексная комиссионная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. При этом в Министерстве иностранных дел Украины назвали психиатрические обследования украинских военнопленных моряков в РФ нарушениями международного права и нарушением прав человека.

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Новости Украины Николай Полозовукраинские моряки
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