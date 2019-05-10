ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Адвокат розповів про стан здоров'я українських моряків

Новини » Суспільство    10.05.2019 - 15:28
Адвокат розповів про стан здоров'я українських моряків
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У більшості з моряків стан здоров'я задовільний

Адвокат Миколи Полозов розповів про стан здоров'я українських військовополонених моряків, яких затримали російські правоохоронці в Керченській протоці 25 листопада. Про це він сказав під час брифінгу.

Повідомляється, що військовополонені моряки до теперішнього часу утримуються в слідчому ізоляторі Лефортово.

"У більшості з них стан здоров'я задовільний. Між святами в Росії провідали їх консули і адвокати. Звичайно, у нас досі викликає занепокоєння стан здоров'я поранених військовополонених: Андрія Эйдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки. У Василя Сороки зняли гіпс з руки, але функція руки так і не відновилася. В умовах слідчого ізолятора йому не дають належної реабілітації. Крім того, ми наполягаємо, щоб у відношенні двох інших поранених військовополонених було проведено додаткове незалежне медичне обстеження, оскільки у них залишаються не витягнуті осколки в тілах", - розповів він.

Полозов зазначив, що українських медиків не допускають до військовополонених.

Нагадаємо, з кінця квітня і до теперішнього часу проводиться ознайомлення військовополонених українських моряків в РФ та їх захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної експертизи. Адвокати заявляють заперечення на проведення даної експертизи.

РБК-Україна писало, що у відношенні 20 українських військовополонених моряків в Росії була проведена комплексна комісійна амбулаторна психолого-судова психіатрична експертиза. При цьому в Міністерстві закордонних справ України назвали психіатричні обстеження українських військовополонених моряків в РФ порушеннями міжнародного права і порушенням прав людини.

РФ відмовилася брати участь в слуханні Трибуналу щодо українських моряків Меркель вимагає від РФ звільнення українських моряків
Новини України Николай Полозовукраинские моряки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся