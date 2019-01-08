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Адвокат розповів про стан здоров'я госпіталізованого фігуранта "справи Веджіє Кашка"

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 16:09
Адвокат розповів про стан здоров'я госпіталізованого фігуранта "справи Веджіє Кашка"
Фото: Чапух Асан (з відкритих джерел)

Він перебуватиме у лікарні 10 днів

Адвокат кримськотатарського активіста Асана Чапуха, якого затримали у "справі Веджіє Кашки", повідомив, що його підзахисний перебуває у задовільному стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії"

Зазначається, що Чапух перебуває у міськлікарні №6 окупованого Сімферополя. За словами адвоката, термінова госпіталізація знадобилася Чапуху в момент гострого нападу гастриту. Він буде перебувати під наглядом лікарів 10 днів.

"Причиною того, що йому стало дуже різко погано, послужив гастрит, який розвинувся після того, як Асан Чапух почав приймати ліки, прописані після виходу з СІЗО. Зараз він почуває себе краще, лежить під крапельницею, два дні нічого не їв, знаходиться на строгій дієті", - розповів адвокат.

Також адвокат повідомив, що на завтра призначене судове засідання в Київському райсуді Сімферополя у справі його підзахисного, яке швидше за все перенесуть через хворобу Чапуха.

Раніше повідомлялося, що фігуранту "справи Веджіє Кашка" Асану Чапуху раптово стало погано, його госпіталізували у лікарню Сімферополя. 

РБК-Україна писало, що в окупованому Севастополі підконтрольний РФ "суд" продовжив на 3 місяці арешт фігурантів "справи Веджіє Кашка" Асану Чапуху, Бекірк Дегерменджи, Казімії Аметову і Руслану Трубачу.

У Криму 37 людей позбавили волі з політичних мотивів у 2018 "Суд" у Криму розгляне апеляцію на арешт Бекірова 10 січня
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