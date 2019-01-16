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США в очередной раз призывают Россию освободить Бекирова

Новости » Политика    16.01.2019 - 13:09
США в очередной раз призывают Россию освободить Бекирова
Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

В посольстве заявили, что заключение Эдема Бекирова неправомерное

Посольство США в Украине обеспокоено дальнейшим ухудшением состояния здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова в условиях российской тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter посольства.

В посольстве заявили, что заключение Эдема Бекирова неправомерное, а неоказание ему надлежащей медицинской помощи - бессовестное.

"Мы серьезно обеспокоены ухудшением его здоровья и плохим отношением к нему в российской тюрьме. Россия должна немедленно освободить Бекирова и всех других украинских политзаключенных", - говорится в заявлении.

США в очередной раз призывают Россию освободить БекироваОтметим, что Бекиров может умереть в следственном изоляторе в анескованому Крыму. Он является инвалидом первой группы.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова организовала отправку крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, в больницу. Бекирова должны были отвезти в больницу для проведения необходимых медицинских исследований, а также предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь.

Отметим, 19 декабря Бекирову предъявили обвинения в оккупированном Крыму. Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).

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Новости Украины Российская ФедерацияКрымполитзаключенныеЭдем Бекиров
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