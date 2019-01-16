ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Адвокат розповів про стан здоров'я Бекірова

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 13:39
Адвокат розповів про стан здоров'я Бекірова
Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Адвокат очікує, що медосвідчення дасть незаперечні підстави для зміни запобіжного заходу Бекірову

Адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Олексій Ладін розповів про стан здоров'я кримськотатарського активіста Едему Бекірова, якого помістили у відділення ендокринології Республіканської клінічної лікарні імені Семашка в Сімферополі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалії".

За словами адвоката, у Бекірова стан "поганий, але стабільний".

"Сьогодні відвідав його в лікарні. Стан поганий, але стабільний. Проблеми з тиском і ногою, страждає від судом, сказав, що не спав майже всю ніч. Після огляду ендокринолога та призначення лікування, у нього стабілізувався цукор", - повідомив він.

Ладін розповів, що Бекірова оглянуть пульмонолог і кардіолог, а потім йому призначать лікування. Адвокат очікує, що медосвідчення дасть незаперечні підстави для зміни запобіжного заходу Бекірову на домашній арешт.

"Зараз необхідні консультації кардіолога і пульмонолога, після цього лікарі складуть план комплексного лікування. У нас є всі підстави очікувати, що йому змінять запобіжний захід. Якщо б не було підстав, його б і не вивезли з СІЗО", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Бекірова вивезуть 14 січня на тиждень в Республіканську лікарню імені Семашка для медобстеження

Нагадаємо, 19 грудня Бекірову пред'явили звинувачення в окупованому Криму. Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ).

США вкотре закликають Росію звільнити Бекірова В окупованому Криму все ще не припиняють справи про екстремізм
Новини України КримКримактивистыполитзаключенные в РФЕдем Бекіров
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся