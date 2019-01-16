Адвокат розповів про стан здоров'я Бекірова

Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Адвокат очікує, що медосвідчення дасть незаперечні підстави для зміни запобіжного заходу Бекірову

Адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Олексій Ладін розповів про стан здоров'я кримськотатарського активіста Едему Бекірова, якого помістили у відділення ендокринології Республіканської клінічної лікарні імені Семашка в Сімферополі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалії".

За словами адвоката, у Бекірова стан "поганий, але стабільний".

"Сьогодні відвідав його в лікарні. Стан поганий, але стабільний. Проблеми з тиском і ногою, страждає від судом, сказав, що не спав майже всю ніч. Після огляду ендокринолога та призначення лікування, у нього стабілізувався цукор", - повідомив він.

Ладін розповів, що Бекірова оглянуть пульмонолог і кардіолог, а потім йому призначать лікування. Адвокат очікує, що медосвідчення дасть незаперечні підстави для зміни запобіжного заходу Бекірову на домашній арешт.

"Зараз необхідні консультації кардіолога і пульмонолога, після цього лікарі складуть план комплексного лікування. У нас є всі підстави очікувати, що йому змінять запобіжний захід. Якщо б не було підстав, його б і не вивезли з СІЗО", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Бекірова вивезуть 14 січня на тиждень в Республіканську лікарню імені Семашка для медобстеження

Нагадаємо, 19 грудня Бекірову пред'явили звинувачення в окупованому Криму. Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ).