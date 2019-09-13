Адвокат раскрыл детали допроса Порошенко

Адвокат Игорь Головань рассказал детали допроса пятого президента Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом он написал в своем блоге.

"Когда Петр Порошенко настоятельно попросил допросить его относительно всех имеющихся производств (ведь собственноручные показания все равно уже переданы в ГБР), следователи сначала советовались, а потом сообщили, что у них сломалась камера, поэтому все допросы провести невозможно. А первый, уже завершенный, допрос начать заново", - заявил адвокат.

При этом он подчеркнул, что собственноручные показания Петра Порошенко в производстве, что касается "ПриватБанка", следователям ГБР почему-то не понравились.

"Не понравилось и упоминание о фактах, обнародованных на известной пресс-конференции Горбатюка и Сытника. Не потому ли, что эти показания раскрывают нелепость даже разговоров о каком-то влиянии на принятие уже провозглашенного судебного решения?", - предполагает адвокат.