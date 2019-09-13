Адвокат розкрив деталі допиту Порошенка

Адвокат Ігорь Головань розповів деталі допиту п'ятого президента Петра Порошенка в Державному бюро розслідувань (ДБР). Про це він написав у своєму блозі.

"Коли Петро Порошенко наполегливо попросив допитати його щодо всіх наявних проваджень (адже власноручні свідчення все одно вже передані до ДБР), слідчі спочатку радилися, а потів повідомили, що в них зламалася камера, тому всі допити провести неможливо. А перший, вже завершений, допит розпочати заново", - заявив адвокат.

При цьому він підкреслив, що власноручні показання Петра Порошенка у провадженні, що стосується "ПриватБанку", слідчим ДБР чомусь не сподобалися.

"Не сподобалася і згадка про факти, оприлюднені на відомій прес-конференції Горбатюка та Ситника. Чи не тому, що ці показання розкривають безглуздість навіть розмов про якийсь вплив на прийняття уже проголошеного судового рішення?",- припускає адвокат.