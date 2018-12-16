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Адвокат відвідав одного з українських військовополонених моряків у СІЗО Москви

Новини » Суспільство    16.12.2018 - 01:44
Адвокат відвідав одного з українських військовополонених моряків у СІЗО Москви
Фото: адвокат Микола Полозов (УНІАН)

Доступ адвокатів у СІЗО "Лефортово" ускладнений

Одного з адвокатів військовополонених українських моряків, вдалося зустрітися з членом екіпажу рейдового буксира "Яна-Капу", захопленого Росією в Керченській протоці, Володимиром Лісовим в СІЗО "Лефортово" в Москві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російського адвоката Миколу Полозова у Facebook.

Адвокат розповів, що зустріч, як і з іншими моряками, відбулася в кабінеті слідчого в Слідчому управлінні ФСБ РФ до початку слідчих дій.

"Володимир почувається добре, жоодних скарг або прохань не висловлював. Передачу йому віддали. З його слів, він наразі не потребує нічого. Як і інші моряки, яких раніше змогли відвідати адвокати нашої команди, Лісовий заявив, що вважає себе військовополоненим", - повідомив Полозов.

Юрист також додав, що доступ адвокатів у СІЗО "Лефортово" (Москва) ускладнений, зокрема, через особливості організації роботи ізолятора, але в найближчі два тижні всі адвокати зможуть зустрітися з моряками, що перебувають у СІЗО.

"Зустрічі адвокатів з військовополоненими українськими моряками, принаймні до Нового року, будуть обумовлені графіком слідчих дій. Таким чином, протягом двох наступних тижнів, всі адвокати зможуть побачитися з рештою моряками, дізнатися про їхній стан, наявність або відсутність у них усього необхідного, а також з'ясувати їхню позицію", - написав Полозов.

Нагадаємо, командир групи українських кораблів, захоплених Росією в Керченській протоці, Денис Гриценко на допиті спростував звинувачення РФ у "незаконному перетині кордону".

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