ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Адвокат Порошенко заявил, что власть не "переросла" преследование оппозиции

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 18:00
Адвокат Порошенко заявил, что власть не "переросла" преследование оппозиции Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Адвокат Петра Порошенко считает, что власть до сих пор не готова отказаться от практики преследования оппозиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий адвоката Ильи Новикова.

"Вопрос в том, почему люди, которые общаются с Медведчуком, которые объясняют ему, что он должен делать, чтобы его обменяли, чтобы Украина согласилась его отдать его куму в обмен на кого-то из наших защитников, почему они захотели, чтобы именно этот текст он наговорил?"- заявил Новиков.

По его мнению, это сейчас не слова Медведчука, это слова тех, кто эти слова писал.

"Я полностью на 100% уверен, что он читал из напечатанного текста. И вопрос не в том, верим ли мы, не верим ли Медведчуку - странный был бы вопрос. Вопрос в том, почему именно сейчас было принято такое решение, чтобы именно этот текст объявить устами Медведчука", - добавляет адвокат.

Также, по его словам, у них было много вопросов к власти, которые они не задавали, потому что понимали, что не ко времени.

"Мы надеялись, что власть будет так же относиться к вопросам, которые потенциально раскалывают общество, потенциально разрушают это единство. К сожалению, кажется, что наши оппоненты другого мнения. Если страна переросла вопрос Шкарлета, если страна переросла много других вопросов, к сожалению, она вопрос преследования оппозиции, кажется, что мнением некоторых людей в наших руководящих органах не переросла", - резюмирует Новиков.

Напомним, что задержанный СБУ Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода для прокачки через него дизельного топлива и закупки угля на временно оккупированных территориях Донбасса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Служба безопасности Украины
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения