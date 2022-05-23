Адвокат Порошенка заявив, що влада не "переросла" переслідування опозиції

"Питання в тому, чому люди, які спілкуються з Медведчуком, які пояснюють йому, що він має робити, щоб його обміняли, щоб Україна погодилася його віддати його кумові в обмін на когось з наших захисників, чому вони захотіли, щоб саме цей текст він наговорив?" - заявив Новіков.

На його думку, це зараз не слова Медведчука, це слова тих, хто ці слова писав.

"Я повністю на 100% впевнений, що він читав з надрукованого тексту. І питання не в тому, чи ми віримо, чи не віримо Медведчуку - дивне було б питання. Питання в тому, чому саме зараз було прийняте таке рішення, щоб саме цей текст оголосити вустами Медведчука", - додає адвокат.

Також, за його словами, у них було багато питань до влади, які вони не задавали, бо розуміли, що не на часі.

"Ми сподівалися, що влада буде так само ставитися до питань, які потенційно розколюють суспільство, потенційно руйнують цю єдність. На жаль, здається, що наші опоненти іншої думки. Якщо країна переросла питання Шкарлета, якщо країна переросла багато інших питань, на жаль, вона питання переслідування опозиції, здається, що думкою деяких людей у наших керівних органах не переросла", - резюмує Новіков.