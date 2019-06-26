ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Адвокат Порошенко заявил, что ГБР "сливает" информацию Портнову

Новости » Происшествия    26.06.2019 - 12:18
Адвокат Порошенко заявил, что ГБР "сливает" информацию Портнову
Фото: Игорь Головань (eurosolidarity.org)

Головань заявил, что кто-то в ГБР "слил" Портнову копию письма, адресованного ему

Адвокат лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что кто-то в ГБР не только "слил" Андрею Портнову копию письма, но и предоставил информацию о заявлении, на которое отвечает письмо. Об этом он написал в блоге на "Украинской правде" после того, как на Телеграм-канале Портнова опубликовали письмо ГБР, адресованное адвокату.

"На момент написания этого текста файл можно было скачать по этой ссылке. Вчера я таки получил это письмо по почте. Однако я получил другой экземпляр. Не тот, что был кем-то передан господину Портнову. Читатели сами могут убедиться в различиях в написании исходящего номера письма и подписи начальника Первого следственного отдела Е. Франтовского. Еще интересный вопрос. В тексте письма ГБР отсутствуют упоминания о сути моего обращения",- утверждает адвокат Порошенко.

 

Провокаторы бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с общественностью, - Цеголко Порошенко: многие забыли, что Россия не изменила планов захватить Украину
Новости Украины Порошенко ПетрПортновГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь