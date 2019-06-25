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Против Портнова открыто уголовное производство, - адвокат Порошенко

Новости » Политика    25.06.2019 - 13:47
Против Портнова открыто уголовное производство, - адвокат Порошенко
Фото: Игорь Головань (eurosolidarity.org)

По словам адвоката, действия Портнова подпадают под квалификацию статьи 383 УК

Заявления Андрея Портнова, направленные против пятого президента Украины Петра Порошенко, не имеют никаких юридических перспектив и носят характер юридического троллинга, направленного на подрыв репутации. Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает РБК-Украина.

По словам адвоката, действия Портнова подпадают под квалификацию статьи 383 Уголовного кодекса Украины "заведомо неправдивые сообщения о преступлении", и соответствующее производство против Андрея Портнова уже зарегистрировано.

Головань отметил, что зарегистрировано уголовное производство в отношении 4 эпизодов деятельности Портнова, а именно в отношении эпизода с украинскими моряками, с их захватом во время перехода в Азовское море; его заявления в отношении телеканала "Прямой", его заявления в отношении "Кузницы на Рыбальском" и его заявления по Высшему совету правосудия.

Он также рассказал, что все заявления Портнова "скроены по одним четким лекалам".

"Перечисляются какие-то события, затем добавляются слова "вероятно", "по убеждению", "по имеющейся информации". Потом объявляется, что за этими событиями стоят уголовные правонарушения. И дальше идет требование к ГБР расследовать это, проверить, выяснить и так далее", – разъясняет адвокат.

По мнению адвоката, Портнов в своей публичных комментариях не скрывает истинной цели этих действий – дискредитации Порошенко, а согласно Конституции Украины честь и достоинство человека являются наивысшей ценностью, поэтому указанная деятельность Портнова априори является таковой, что нарушает закон, и ей должна быть дана соответствующая правовая оценка.

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