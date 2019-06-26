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Адвокат Порошенка заявив, що ДБР "зливає" інформацію Портнову

Новини » Надзвичайні події    26.06.2019 - 12:18
Адвокат Порошенка заявив, що ДБР "зливає" інформацію Портнову
Фото: Ігор Головань (eurosolidarity.org)

Головань заявив, що хтось у ДБР "злив" Портнову копію листа, адресованого йому

Адвокат лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що хтось у ДБР не тільки "злив" Андрію Портнову копію листа, а й надав інформацію про заяву, на яку відповідає лист. Про це він написав в блозі на "Українській правді" після того, як наТелеграм-каналі Портнова опублікували листа ДБР, адресованого адвокату.

"На момент написання цього тексту файл можна було завантажити за цим посиланням. Вчора я таки отримав цього листа поштою. Однак я отримав інший екземпляр. Не той, що був кимось переданий пану Портнову. Читачі самі можуть переконатися у відмінностях в написанні вихідного номеру листа та підпису начальника Першого слідчого відділу Є. Франтовського. Ще цікаве питання. У тексті листа ДБР відсутні згадки про суть мого звернення",- стверджує адвокат Порошенка.

 

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Новини України Порошенко ПетроПортновДБР
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