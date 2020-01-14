Адвокат Порошенко рассказал об изъятии копий секретных документов по делу моряков

Адвокату пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, Игорь Голованю не удалось лично вручить повестки о вызове в суд четырем следователям Государственного бюро расследования, которые проходят свидетелями по иску Андрея Портнова о защите чести и достоинства, сообщает РБК-Украина.

"Следственным явно не нравится перспектива отвечать на вопрос о том, откуда многолетний друг руководителя президентского офиса получает подробную информацию об их деятельности по "делу моряков ", - добавил адвокат.

Однако, по данным Голованя, следователи продолжают скидывать по "делу моряков" секретную информацию.

"На днях в Едином государственном реестре судебных решений буквально на сутки "засветились" решения Печерского суда, которым все тем же Сергеевой, Роженко, Гульченко и другим следственным группы предоставлена ​​возможность изъять копии секретных документов, в частности "разведывательные донесения Главного управления разведки Министерства обороны Украины о деятельности войск (сил) вооруженных сил РФ и пограничной службы ФСБ РФ ..."", - сообщил Головань, добавив, что на сегодняшний день в реестре этих постановлений нет, они незаконно скрыты от украинского общества.