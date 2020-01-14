Адвокат Порошенко рассказал об изъятии копий секретных документов по делу моряков

Игорю Голованю не удалось передать повестки следователи ГБР
Адвокату пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, Игорь Голованю не удалось лично вручить повестки о вызове в суд четырем следователям Государственного бюро расследования, которые проходят свидетелями по иску Андрея Портнова о защите чести и достоинства, сообщает РБК-Украина.
"Следственным явно не нравится перспектива отвечать на вопрос о том, откуда многолетний друг руководителя президентского офиса получает подробную информацию об их деятельности по "делу моряков ", - добавил адвокат.
Однако, по данным Голованя, следователи продолжают скидывать по "делу моряков" секретную информацию.