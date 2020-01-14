Адвокат Порошенка розповів про вилучення копій таємних документів у справі моряків

Ігорю Голованю не вдалося передати повістки слідчим ДБР
Адвокату п’ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, Ігорю Голованю не вдалося особисто вручити повістки про виклик до суду чотирьом слідчим Державного бюро розслідування, які проходять свідками за позовом Андрія Портнова про захист честі та гідності, повідомляє РБК-Україна.
"Слідчим явно не подобається перспектива відповідати на питання про те, звідки багаторічний друг керівника президентського офісу отримує докладну інформацію про їх діяльність у "справі моряків", - додав адвокат.
Однак, за даними Голованя, слідчі продовжують скидати по "справі моряків" таємну інформацію.