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Адвокат Порошенко прокомментировал схему Сытника-Горбатюка

Новости » Политика    27.07.2019 - 16:52
Адвокат Порошенко прокомментировал схему Сытника-Горбатюка
Иллюстративное фото (из открытых источников)

У Порошенко прокомментировали схему

Государственное бюро расследований (ГБР) заняло достойное место в представленной Артемом Сытником и Сергеем Горбатюком схеме. Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

"Нет сомнений, что сотрудники ГБР и другие фигуранты видео в течение следующих дней и месяцев скажут много правильных слов о презумпции невиновности, допустимости доказательств, а также необходимости строгого соблюдения процессуальных норм", - написал он.

Также адвокат считает, что опубликованные Артемом Сытником и Сергеем Горбатюком материалы куда больше заслуживают доверия, чем "голословный бред" Андрея Портнова, который так нравится расследовать "гбровцам".

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