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Адвокат Порошенка прокоментував схему Ситника-Горбатюка

Новини » Політика    27.07.2019 - 16:52
Адвокат Порошенка прокоментував схему Ситника-Горбатюка
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У Порошенка прокоментували схему

Державне бюро розслідувань (ДБР) зайняло достойне місце у представленій Артемом Ситником і Сергієм Горбатюком схемі. Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, передає РБК-Україна з посиланням на його блог.

"Немає сумнівів, що працівники ДБР та інші фігуранти відео протягом наступних днів і місяців скажуть багато правильних слів про презумпцію невинуватості, допустимість доказів, а також необхідність суворого дотримання процесуальних норм", - написав він.

Також адвокат вважає, що опубліковані Артемом Ситником і Сергієм Горбатюком матеріали куди більше заслуговують на довіру, ніж "голослівна маячня" Андрія Портнова, що її так подобається розслідувати "дбрівцям".

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Новини України ДБРПорошенко Петро
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