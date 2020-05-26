Адвокат Порошенко о повестке в музее: ГБР превратилось на правонарушителей

Государственное бюро расследований (ГБР) превратилось в сборище правонарушителей, которые выполняют заказ на политическое преследование, всячески нарушая законы.

Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, комментируя "маски-шоу" в Музее Ивана Гончара, где сегодня открылась выставка картин из семейной коллекции Порошенков.

"Появились люди, которые назвали себя сотрудниками ГБР, на выставку, подняли шум, пытались вбросить какие-то повестки. Но как только мы начали подробно разбираться, кто они, какие у них должности, предложили им не махать удостоверениями перед нами, а дать возможность аккуратно записать данные их удостоверений, где не только их имена, но и должности, дату выдачи и все такое, они сразу же начали спешить и покинули помещение выставки", - рассказал он.

Адвокат также рассказал, что есть видео, как силовики покидали выставку, как команда Порошенко пытался их преследовать, чтобы все же поговорить.

"Совершенно неизвестно, для чего они сюда прибыли, совершенно неизвестно что они здесь делали в музее, в офисах руководства. Как всегда, нарушали закон, не пропуская, я уже не говорю про адвоката, но даже и народного депутата, который требовал от них согласно закону и своего статуса, чтобы предоставили ему возможность посмотреть, что происходит", - отметил он.

Правозащитник также рассказал, что сначала они долго сидели в микроавтобусе, тот кто назвал себя следователем Дощенко, долго общался с кем-то мобильным телефоном, где-то с пол часа.

"Я видел минимум троих в масках с оружием, может их было четверо, проход мне загораживало трое и один сказал, что он следователь. Еще двое сказали, что они оперативные работники", - добавил он.

Головань считает, что куда труднее найти действия ГБР, которые бы соответствовали закону.

"Мы сейчас занимаемся тем, что работаем над привлечением всех этих лиц к ответственности. Конечно это сейчас непросто, поскольку такой заказчик и покровитель, как президент Зеленский, и это создает для нас препятствия. Но справимся", - резюмировал адвокат Порошенко.

В свою очередь, народный депутат и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, то, что произошло в музее - является реальным "лицом" власти.

"Приехали неизвестные, отказались представляться, отказались показывать удостоверение, и после того приехали люди с наклейками ГБР. Вооруженные едва не автоматами. Начали почти бить людей, применять физическую силу, взломали дверь и зашли внутрь с грубым нарушением закона. Как мы понимаем, никаких документов они не показали и никаких решений суда тоже не показали ", - добавил нардеп.

Напомним, ранее адвокат Порошенко заявил, что порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей УПК Украины, согласно которой лицо вызывается к следователю исключительно путем вручения повестки. Поэтому вызов Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в видеоформате - не соответствует закону.