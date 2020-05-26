Адвокат Порошенка про повістку в музеї: ДБР перетворилося на правопорушників

Державне бюро розслідувань (ДБР) перетворилося на збіговисько правопорушників, які виконують замовлення на політичне переслідування, усіляко порушуючи закони.

Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, коментуючи "маски-шоу" у Музеї Гончара, де сьогодні відкрилась виставка картин з родинної колекції Порошенків.

"З’явилися люди, які назвали себе співробітниками ДБР, на виставку, зчинили галас, намагалися вкинути якісь повістки. Але як тільки ми почали детально розбиратися, хто вони, які в них посади, запропонували їм не махати посвідченнями перед нами, а надати нам можливість акуратно записати дані їх посвідчень, де тільки їх імена, але й посади, дату видачі й таке інше, вони зразу ж почали поспішати та покинули приміщення виставки", - розказав він.

Адвокат також розказав, що є відео, як силовики покидали виставку, як команда Порошенка намагалася їх переслідувати, щоб все ж таки поговорити.

"Абсолютно невідомо, для чого вони сюди прибули, абсолютно невідомо, що вони тут робили у музеї, в офісах керівництва. Як завжди порушували закон, не пропускаючи, я вже не кажу про адвоката, але навіть і народного депутата, який вимагав від них відповідно до закону і свого статусу, щоб надали йому можливість подивитися, що відбувається", - зазначив він.

Правозахисник також розповів, що спочатку вони довго сиділи в мікроавтобусі, той хто назвав себе слідчим Дощенко, довго спілкувався з кимось мобільним телефоном, десь з пів години.

"Я бачив мінімум трьох в масках зі зброєю, може їх було четверо, прохід мені загороджувало троє й один сказав, що він слідчий і двоє сказали, що вони оперативні працівники", - додав він.

Головань вважає, що значно важче знайти дії ДБР, які б відповідали закону.

"Ми зараз займаємося тим, що працюємо над притягненням всіх цих осіб до відповідальності. Звичайно це зараз не просто, оскільки такий замовник і покровитель, як президент Зеленський, і це створює для нас перешкоди. Але впораємося", - резюмував адвокат Порошенка.

Своєю чергою, народний депутат та співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, те, що відбулось в музеї - є реальним "обличчям" влади.

"Приїхали невідомі, відмовилися представлятися, відмовилися показувати посвідчення і після того приїхали люди з наліпками ДБР. Озброєні трохи не автоматами. Почали майже бити людей, застосовувати фізичну силу, зламали двері й зайшли всередину з грубим порушенням закону. Як ми розуміємо, жодних документів вони не показали й жодних рішень суду також не показали", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше адвокат Порошенка заявив, що порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні врегульовано статтею КПК України, за якою особа викликається до слідчого виключно шляхом вручення повістки. Тому виклик Петра Порошенка на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР) у відеоформаті - не відповідає закону.