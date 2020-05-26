Адвокат Порошенко назвал вызов на допрос в ГБР по видео незаконным

Фото: Игорь Головань (eurosolidarity.org)

Адвокат отмечает, что свидетель вызывается к следователю путем вручения повестки, а не видео

Порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей УПК Украины, согласно которой лицо вызывается к следователю исключительно путем вручения повестки. Поэтому вызов Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в видеоформате - не соответствует закону. Об этом написал в своем блоге на "Украинской правде" адвокат пятого резидента Петра Порошенко Игорь Головань.

"Единственное, что способны предложить следователи - устроить Петру Порошенко "приключения" в виде допросов в качестве свидетеля, вернувшись к размещению на сайте ГБР таких милых президенту "видосиков", публикация которых в сети по мнению креативных следователей должна заменить вручения повестки в установленном УПК порядке", - пишет Головань.

Адвокат напоминает, что порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей 135 УПК Украины, согласно которой лицо вызывается к следователю путем вручения повестки.

"Потакать нарушением закона мы не будем. Во-вторых, власть уже не скрывает, откровенно заявляя о своем намерении любой ценой "нейтрализовать" главного политического оппонента путем репрессий. Фейковые производства, которые "расследует" ГБР, очевидно направлены против Петра Порошенко", - добавляет адвокат.

Головань отмечает, что попытки допросить Петра Порошенко в качестве свидетеля в производстве, очевидно направленном против него, является грубым нарушением Конституции.

Напомним, Государственное бюро расследований обнародовало повестку о вызове экс-президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 22 мая. Пятого президента Украины ждали в ГБР 26 мая в 11:00.

В целом же, ГБР расследует более 13 уголовных производств, в которых Петр Порошенко является свидетелем. Среди них, в частности - переход украинских кораблей через Керченский пролив, что повлекло за собой введение военного положения в Украине год назад.

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Автор: Александра Диденко