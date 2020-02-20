Адвокат Порошенко подал иск против Венедиктовой

Адвокат пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко Игорь Головань подал иск на временно исполняющую обязанности председателя Государственного бюро расследования Ирину Венедиктову с целью опровержения недостоверной информации относительно неявки Петра Порошенко на допросы в ГБР в качестве свидетеля. Об этом Головань написал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Так, в недавнем интервью "Левому берегу" Ирина Венедиктова рассказала, как в бюро продвигаются дела в отношении Петра Порошенко и сообщила о его многочисленных неявках на допросы в качестве свидетеля.

"Производства продвигаются очень тяжело. Петр Алексеевич не появляется на допросы. Есть у него такая привычка. Что касается непосредственно расследования, мне трудно сказать, потому что я, опять же, не являюсь руководителем органа досудебного расследования. Но что касается организации, могу сообщить, что мы движемся в рамках процессуального законодательства. По двум эпизодам - превышены лимиты неявки. И мы подготовили пакеты с доказательствами по (силового - ред.) привода, они перенаправлены в Генеральную прокуратуру. Мы должны согласовать это с прокуратурой, потом передавать материалы в суд. Пусть суд решает, достаточно ли оснований для привода", - заявила в интервью LB.ua Ирина Венедиктова.

В свою очередь, адвокат Петра Порошенко назвал эту информацию неправдивой и подал соответствующий иск с требованием опровергнуть информацию.

"Под руководством госпожи Венедиктовой и дальше будет продолжаться печерская афера Трубы, хотя уже неоднократно Киевский апелляционный суд устанавливал очевидный факт нахождения ГБР в Шевченковском районе столицы. Вслед за Трубой и его сообщниками продолжает распространять ложь о якобы многочисленных неявках Петра Порошенко на допросы как свидетеля и госпожа Венедиктова", - написал Головань.

Как писало РБК-Украина, 24 января Петр Порошенко, находясь в ГБР, заявлял о своей готовности в тот же день дать показания по всем делам и предупреждал о запланированном командировки 31 января.

Напомним, на 31 января 2020 года был назначен допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу украинских моряков.

В начале декабря Госбюро начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.