Адвокат Порошенка подав позов проти Венедіктової

Адвокат п'ятого президента України та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенко Ігор Головань подав позов на тимчасово виконуючу обов’язки голови Державного бюро розслідування Ірину Венедиктову з метою спростування недостовірної інформації щодо неявки Петра Порошенка на допити в ДБР у якості свідка. Про це Головань написав на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Так, в нещодавньому інтерв'ю "Лівому берегу" Ірина Венедиктова розповіла, як в бюро просуваються справи проти Петра Порошенка та повідомила про його численні неявки на допити у якості свідка.

"Провадження просуваються дуже важко. Петро Олексійович не з’являється на допити. Є в нього така звичка. Що стосується безпосередньо розслідування, мені важко сказати, тому що я, знову ж таки, не є керівником органу досудового розслідування. Але що стосується організації, можу повідомити, що ми рухаємося в межах процесуального законодавства. По двох епізодах – перевищення лімітів неявки. І ми підготували пакети з доказами щодо приводу (силового - ред.), вони перенаправлені до Генеральної прокуратури. Ми маємо погоджувати це з прокуратурою, потім передавати матеріали до суду. Нехай суд вирішує, чи достатньо підстав для приводу", - заявила в інтерв'ю LB.ua Ірина Венедиктова.

У свою чергу, адвокат Петра Порошенка назвав цю інформацію неправдивою та подав відповідний позов з вимогою спростувати інформацію.

"Під керівництвом пані Венедіктової й надалі продовжуватиметься печерську аферу Труби, хоча вже неодноразово Київський апеляційний суд встановлював очевидний факт знаходження ДБР у Шевченківському районі столиці.Слідом за Трубою і його спільниками продовжує пані Венедіктова і поширювати брехню про начебто численні неявки Петра Порошенка на допити як свідка", - написав Головань.

Як писало РБК-Україна, 24 січня Петро Порошенко, перебуваючи в ДБР, заявляв про свою готовність у той же день дати свідчення по всіх справах і попереджав про заплановане відрядження 31 січня.

Нагадаємо, на 31 січня 2020 року був призначений допит Петра Порошенка у якості свідка у справі українських моряків.

На початку грудня Держбюро почало розслідування про можливу державну зраду Порошенко під час підписання Мінських угод.