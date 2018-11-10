Адвокат планирует вновь посетить Сенцова

Фото: Олег Сенцов (facebook.com/NashePrykarpattia.jpg)

О здоровье Сенцова адвокату достоверно не известно

Адвокат незаконно осужденного в Российской Федерации (РФ) украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что о здоровье Сенцова ему достоверно не известно, поскольку поездка к нему только планируется. Об этом Динзе сообщил в комментарии РБК-Украина.

По словам Динзе, поездка к Сенцову только планируется.

"Поездка только намечается. Пока ничего не известно", - сказал адвокат, отвечая на вопрос о состоянии Сенцова.

Также адвокат рассказал, что в последний раз виделся с Сенцовым, когда он отказался продолжать голодовку.

Отметим, вчера, 9 ноября, заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко заявил, что со здоровьем Олега Сенцова якобы "все хорошо".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время визита в Хельсинки поднимет вопрос освобождения украинских политзаключенных, в частности режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста Владимира Балуха.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сенцов прекратил голодовку 6 октября 2018 года. В своем заявлении Сенцов отметил, что прекращает голодовку в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями в организме. За время голодовки он похудел на 12 кг.

По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, украинец вышел из голодания из тяжелыми последствиями для здоровья.