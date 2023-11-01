Адвокат "переписав" майно порту Херсона на "адміністрацію" Сальдо. Його затримали

СБУ затримала адвоката окупантів, який "переписував" майно морпорту Херсона на баланс так званої "адміністрації" гауляйтера Володимира Сальдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Зловмисником виявився місцевий адвокат, який після захоплення міста підтримав російських загарбників, а згодом влаштувався до місцевої окупаційної адміністрації РФ", - йдеться в повідомленні.

Там він став очільником створеного агресором "бюро технічної інвентаризації" (БТІ). За наявними даними, колаборанта призначили на цю "посаду" за особистої протекції гауляйтера Сальдо.

"Перебуваючи очільником окупаційного "БТІ", він займався "перереєстрацією" майна захопленого на той час Херсонського морського порту на "баланс" окупаційного "мінтранспорту рф", - розповіли в СБУ.

Також він брав безпосередню участь у незаконній "інвентаризації" місцевого комунального підприємства "Міське дорожнє управління" та передачі окупантам його основних фондів.

Крім того, колаборант закликав місцевих жителів вступати до лав загарбницьких органів рф, за що обіцяв російську "зарплату" та лояльне ставлення з боку рашистів.

Після звільнення Херсона він намагався переховуватися від правосуддя. Однак, співробітники СБУ його затримали. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Затримання поплічників Сальдо

Як повідомлялось, правоохоронці повідомили про підозру так званій "заступниці" Сальдо. Нею виявилась мешканка Донецької області.

Крім того, Служба безпеки України повідомила про підозру власниці херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс", яка "розкручувала" медійний образ гауляйтера Володимира Сальдо.

Також на звільненій частині Херсонської області затримали колаборантку, яка виконувала вказівки гауляйтера Володимира Сальдо та працювала "бухгалтером" у шпиталі для окупантів.