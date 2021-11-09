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Адвокат опроверг утверждение Нацбанка о связи Суркиса с "Приватбанком"

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Киев, Вторник 09 ноября 2021 13:05
Адвокат опроверг утверждение Нацбанка о связи Суркиса с "Приватбанком" Фото: "ПриватБанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Семья Суркисов, и в частности Игорь Суркис, являются лишь вкладчиками "ПриватБанка" и никакого другого отношения к банковскому учреждению не имели и не имеют.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий для "ТСН" адвоката Игоря Суркиса Игоря Алексеева.

"Скажите, пожалуйста, как можно быть связанным с банком, если ты не являешься его акционером и никоим образом не влияешь на работу этого учреждения? Более того, если вы действительно связаны с банком и знаете, что ваши деньги могут быть списаны с ваших счетов, то, пожалуй, вы их заберете с этих счетов? Но семья Суркисов этого никогда не делала. Их средства все время находились на счетах "ПриватБанка" вплоть до момента его национализации", - говорит Алексеев.

По мнению адвоката, еще более абсурден аргумент, по которому его клиента связали с вышеназванным банковским учреждением.

"Национальный банк оправдывает все свои претензии к Игорю Суркису тем, что он якобы являлся владельцем существенного участия около 25% в медиахолдинге "1+1". Вот только Игорь Суркис все время был владельцем доли чуть более 8%. А по украинскому закону "существенное участие" - это 10 и более процентов. Поэтому элементарные знания математики свидетельствуют об ошибочности, ошибочности и незаконности позиции Национального банка", - отмечает Игорь Алексеев.

По его словам, украинские суды неоднократно доказывали отсутствие связи между Игорем Суркисом и "ПриватБанком".

"И в последний раз совсем недавно: в начале октября суд в очередной раз констатировал, что Национальный банк не подтвердил существенное участие господина Суркиса в медиахолдинге "1+1", из-за которого была якобы установлена ​​его связь с "ПриватБанком", - резюмирует адвокат.

Напомним, в 2019 году национализированный ПриватБанк подал иск к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к их компаниям иск в суде штата Делавэр (США).

Банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.

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