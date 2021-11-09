Адвокат спростував твердження Нацбанку про пов’язаність Суркіса із "Приватбанком"

Родина Суркісів, і зокрема Ігор Суркіс, є лише вкладниками "ПриватБанку" та жодного іншого стосунку до банківської установи не мали й не мають.

"Скажіть, будь ласка, як можна бути пов’язаним із банком, якщо ти не є його акціонером і жодним чином не впливаєш на роботу цієї установи? Більше того, якщо ви дійсно пов’язані з банком і знаєте, що ваші гроші можуть бути списані з ваших рахунків, то, мабуть, ви їх заберете з цих рахунків? Але родина Суркісів цього ніколи не робила. Їхні кошти весь час знаходились на рахунках "ПриватБанку" аж до моменту його націоналізації", - говорить Алексєєв.

На думку адвоката, ще більш абсурдним є аргумент, за яким його клієнта пов’язали з вищеназваною банківською установою.

"Національний банк виправдовує всі свої претензії до Ігоря Суркіса тим, що він нібито був власником істотної участі близько 25% у медіахолдингу "1+1". Ось тільки Ігор Суркіс весь час був власником частки трохи більше 8%. А за українським законом "істотна участь" - це 10 і більше відсотків. Тому елементарні знання математики свідчать про хибність, помилковість та незаконність позиції Національного банку", - зазначає Ігор Алексєєв.

За його словами, українські суди неодноразово доводили відсутність зв’язку між Ігорем Суркісом та "ПриватБанком".

"І востаннє зовсім нещодавно: на початку жовтня суд вкотре констатував, що Національний банк не підтвердив істотну участь пана Суркіса в медіахолдингу "1+1", через який була нібито встановлена його пов’язаність з "ПриватБанком", - резюмує адвокат.