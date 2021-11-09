ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Адвокат спростував твердження Нацбанку про пов’язаність Суркіса із "Приватбанком"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 листопада 2021 13:05
Адвокат спростував твердження Нацбанку про пов’язаність Суркіса із "Приватбанком" Фото: "ПриватБанк" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Родина Суркісів, і зокрема Ігор Суркіс, є лише вкладниками "ПриватБанку" та жодного іншого стосунку до банківської установи не мали й не мають.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар для "ТСН" адвоката Ігоря Суркіса Ігора Алексєєва.

"Скажіть, будь ласка, як можна бути пов’язаним із банком, якщо ти не є його акціонером і жодним чином не впливаєш на роботу цієї установи? Більше того, якщо ви дійсно пов’язані з банком і знаєте, що ваші гроші можуть бути списані з ваших рахунків, то, мабуть, ви їх заберете з цих рахунків? Але родина Суркісів цього ніколи не робила. Їхні кошти весь час знаходились на рахунках "ПриватБанку" аж до моменту його націоналізації", - говорить Алексєєв.

На думку адвоката, ще більш абсурдним є аргумент, за яким його клієнта пов’язали з вищеназваною банківською установою.

"Національний банк виправдовує всі свої претензії до Ігоря Суркіса тим, що він нібито був власником істотної участі близько 25% у медіахолдингу "1+1". Ось тільки Ігор Суркіс весь час був власником частки трохи більше 8%. А за українським законом "істотна участь" - це 10 і більше відсотків. Тому елементарні знання математики свідчать про хибність, помилковість та незаконність позиції Національного банку", - зазначає Ігор Алексєєв.

За його словами, українські суди неодноразово доводили відсутність зв’язку між Ігорем Суркісом та "ПриватБанком".

"І востаннє зовсім нещодавно: на початку жовтня суд вкотре констатував, що Національний банк не підтвердив істотну участь пана Суркіса в медіахолдингу "1+1", через який була нібито встановлена його пов’язаність з "ПриватБанком", - резюмує адвокат.

Нагадаємо, у 2019 році Націоналізований "ПриватБанк" подав позов до колишніх співвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до їх компаній позов у суді штату Делавер (США).

Банк звинувачує колишніх акціонерів у відмиванні мільярдів доларів, у тому числі і в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС