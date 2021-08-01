Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного и поговорил с ним

Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Николая Чауса Ростислав Кравец рассказал, что нашел своего подзащитного и поговорил с ним. По его словам, Чаус сейчас находится в безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал адвоката .

"Николай Чаус найден и, на сколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и поверьте, она ему нужна. Мне удалось с ним пообщаться", - заявил адвокат.

Кравец рассказал, что сейчас Чаус не задержан и он находится под защитой Службы безопасности Украины.

"СБУ пока ни на меня, ни на Николая Чауса никакого давления не оказывала. С руководителями СБУ я не общался, со следователем пообщались, но удаленно. Как я и говорил, пообщался и с Чаусом", - добавил он.