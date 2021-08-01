Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного і поговорив з ним

Адвокат екс-судді Дніпровського районного суду Миколи Чауса Ростислав Кравець розповів, що знайшов свого підзахисного та поговорив з ним. За його словами, Чаус наразі перебуває у безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал адвоката.
"Микола Чаус знайдений і, на скільки це можливо, він у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу, і повірте, вона йому потрібна. Мені вдалося з ним поспілкуватися", - заявив адвокат.
Кравець розповів, що наразі Чауса не затримано і він перебуває під захистом Служби безпеки України.
"СБУ поки ні на мене, ні на Миколу Чауса жодного тиску не чинила. З керівниками СБУ я не спілкувався, зі слідчим поспілкувалися, але віддалено. Як я і говорив, поспілкувався і з Чаусом", - додав він.
Нагадаємо, вчора СБУ підтвердила, що екс-суддя Чаус дійсно перебуває під захистом служби. Як розповіли в спецслужбі, Чаус сам попросив, щоб його забрали співробітники СБУ.
Крім того, в СБУ розповіли, що Чауса вже допитали у справі про його викрадення.