Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного і поговорив з ним

Адвокат екс-судді Дніпровського районного суду Миколи Чауса Ростислав Кравець розповів, що знайшов свого підзахисного та поговорив з ним. За його словами, Чаус наразі перебуває у безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал адвоката .

"Микола Чаус знайдений і, на скільки це можливо, він у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу, і повірте, вона йому потрібна. Мені вдалося з ним поспілкуватися", - заявив адвокат.

Кравець розповів, що наразі Чауса не затримано і він перебуває під захистом Служби безпеки України.

"СБУ поки ні на мене, ні на Миколу Чауса жодного тиску не чинила. З керівниками СБУ я не спілкувався, зі слідчим поспілкувалися, але віддалено. Як я і говорив, поспілкувався і з Чаусом", - додав він.