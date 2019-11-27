Адвокат Альперина заявил, что его клиент не скрывается и придет в САП

Гражданин Украины Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал контрабандистом и заявил, что его разыскивают правоохранители, не скрывается от следствия. Об этом заявил его адвокат Андрей Федур.

По словам адвоката, ему и его клиенту не было ранее известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разыскивают Альперина.

"Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня "разыскивает" моего клиента Вадима Альперина. Правда сам В. Альперин ничего об этом еще не знает.

Поэтому завтра 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна-17", - написал Федур на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Владимир Зеленский написал в своем официальном Telegram-канале о том, что в ходе специальной операции НАБУ от правоохранителей скрылся одесский контрабандист Вадим Альперин. Президент также отметил, что "Альперин считается одним из крестных отцов контрабанды в Украине". Также Зеленский просил помочь в этом деле.

Раньше детективы НАБУ задержали десять человек по подозрению в нарушениях таможенного законодательства. Также источник РБК-Украина сообщил, что НАБУ также задержали Купальского.