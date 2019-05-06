АДС "Ивано-Франковскгаза" за отопительный сезон обработала 13 тыс. заявок

Иллюстративное фото (пресс-служба "Ивано-Франковскгаза")

Основными причинами обращений среди потребителей Прикарпатья являются утечки газа

За отопительный сезон 2018-2019 в адрес аварийно-диспетчерской службы ПАО "Ивано-Франковскгаз" поступило 13 тыс. вызовов разного уровня опасности. В среднем за сутки в зимний период экстренная служба отрабатывает 72 заявки, это на 22 заявки больше чем летом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что основными причинами обращений среди потребителей Прикарпатья являются утечки газа - 86%. Остальные вызовы связаны с механическими повреждениями и неисправностью газовых приборов и оборудования.

"Больше всего вызовов поступает в отопительный сезон. К примеру, если в теплый период 9,1 тыс. заявок, то зимой их количество возрастает на 30%. Это обусловлено, прежде всего, самовольным установлением потребителями газовых приборов для обогрева помещений, вмешательством в конструкцию системы газоснабжения и газовых приборов, а также их ненадлежащее техническое состояние", - говорит главный инженер ПАО "Ивано-Франковскгаз" Андрей Витрикуш.

По словам пресс-службы, скорость и качество реагирования специалистов аварийно-диспетчерской службы в экстренных ситуациях зависит от уровня их профессионального мастерства. Поэтому работники "Ивано-Франковскгаза" постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях: принимают участие в смотр-конкурсах АДС, а также в тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования.

"Сейчас главной проблемой аварийно-диспетчерской службы остается замортизированность транспорта. Большая половина спецавтомобилей требует замены. Однако средств на это в тарифе не предусмотрено. В то же время, замена устаревшего транспорта позволила бы ускорить время реагирования на вызовы", - говорится в сообщении.