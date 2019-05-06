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АДС "Івано-Франківськгазу" за опалювальний сезон опрацювала 13 тис. заявок

Новини » Енергетика    06.05.2019 - 18:08
АДС "Івано-Франківськгазу" за опалювальний сезон опрацювала 13 тис. заявок
Ілюстративне фото (прес-служба "Івано-Франківськгазу")

Основними причинами звернень серед споживачів Прикарпаття є витоки газу

За опалювальний сезон 2018-2019 на адресу аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Івано-Франківськгаз" надійшло 13 тис. викликів різного рівня небезпеки. В середньому за добу в зимовий період екстрена служба відпрацьовує 72 заявки, це на 22 заявки більше ніж влітку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що основними причинами звернень серед споживачів Прикарпаття є витоки газу - 86%. Решта викликів пов’язані з механічними пошкодженнями та несправністю газових приладів і обладнання.

 "Найбільше викликів надходить в опалювальний сезон. До прикладу, якщо в теплий період 9,1 тис. заявок, то взимку їх кількість зростає на  30%.  Це зумовлено, насамперед, самовільним встановленням споживачами газових приладів для обігріву приміщень, втручанням в конструкцію системи газопостачання та газових приладів, а також їх неналежний технічний стан", - говорить головний інженер ПАТ "Івано-Франківськгаз" Андрій Витрикуш.

За словами прес-служби, швидкість та якість реагування спеціалістів аварійно-диспетчерської служби в екстрених ситуаціях залежить від рівня їх професійної майстерності. Тому працівники "Івано-Франківськгазу" постійно  удосконалюють свої фахові навички в реальних умовах: приймають участь в огляд-конкурсах АДС, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування.

"Наразі головною проблемою аварійно-диспетчерської служби залишається замортизованість транспорту. Більша половина спецавтомобілів потребує заміни. Однак коштів на це у тарифі не передбачено. В той же час, заміна застарілого транспорту дозволила б прискорити час реагування на виклики", - йдеться у повідомленні.

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