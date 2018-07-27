Администрация Трампа готова поддержать оборонный бюджет США, предусматривающий помощь Украине

В оборонном бюджете США заложено 250 млн помощи Украине на усиление безопасности

В Белом доме выразили поддержку консолидированном проекта оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки (США), принятый в четверг Палатой представителей Конгресса. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "Голос Америки".

В частности, Палата представителей Конгресса поддержала бюджет абсолютным большинством голосов - 359 к 54. В проекте закона "Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны" в целом предусмотрено 717 миллиардов долларов на оборону.

Также в одной из статей документа предусмотрено выделение 250 млн долларов Министерству обороны США, которое уже должно утвердить предоставление помощи на безопасность Украине. Из этой суммы 50 млн долларов должны выделить конкретно на оборонительные летальные виды вооружений.

Кроме того, документ содержит положение о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности. В этой части предусмотрено помощь Киеву для усиления способностей в защите от кибератак.

В проекте закона об оборонном бюджете США на 2019 год заложены также расходы на поддержание безопасности среди союзников и партнеров в Европе, в частности Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Болгарии, Украины, Молдовы и Грузии.

Отмечается, что проект закона также имеет поддержку в Сенате США. Оборонный бюджет может быть поддержан сенаторами уже на следующей неделе.

Напомним, 26 июля 2017 года нижняя палата Конгресса США поддержала выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности.