Конгрес США підтримав виділення 250 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки

Новини Фінанси 26.07.2018 - 21:48
Ілюстративне фото (educationusa.state.gov)
Ілюстративне фото (educationusa.state.gov)

Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про бюджет США на 2019 рік

Нижня палата Конгресу США підтримала виділення 250 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. Про це повідомляє прес-служба посольства України в США в Facebook.

Повідомляється, що палата представників Конгресу США прийняла законопроект закону "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони".

Зазначимо, що з вказаної суми 50 млн доларів буде направлено на летальні види озброєнь.

До документа включені основні положення проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки". Державному департаменту США доручається представити в Конгрес доповідь про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки з метою пошуку нових напрямків такої взаємодії.

Відзначимо, що в подальшому проект закону повинен бути підтриманий Сенатом США і переданий на підпис президенту.

Конгрес США підтримав виділення 250 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки

Нагадаємо, раніше Конгрес США рекомендував продовжити в 2019 фінансовому році допомогу Україні.

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Теги:  бюджет,  Конгресс США  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС