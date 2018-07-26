Конгрес США підтримав виділення 250 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки

Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про бюджет США на 2019 рік

Нижня палата Конгресу США підтримала виділення 250 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. Про це повідомляє прес-служба посольства України в США в Facebook.

Повідомляється, що палата представників Конгресу США прийняла законопроект закону "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони".

Зазначимо, що з вказаної суми 50 млн доларів буде направлено на летальні види озброєнь.

До документа включені основні положення проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки". Державному департаменту США доручається представити в Конгрес доповідь про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки з метою пошуку нових напрямків такої взаємодії.

Відзначимо, що в подальшому проект закону повинен бути підтриманий Сенатом США і переданий на підпис президенту.

Нагадаємо, раніше Конгрес США рекомендував продовжити в 2019 фінансовому році допомогу Україні.