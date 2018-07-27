Адміністрація Трампа готова підтримати оборонний бюджет США, яким передбачено підтримку Україні

В оборонному бюджеті США закладено 250 млн допомоги Україні на посилення безпеки

У Білому домі висловили підтримку консолідованому проекту оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки (США), ухваленого у четвер Палатою представників Конгресу. Про це сказала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає "Голос Америки".

Зокрема, Палата представників Конгресу підтримала бюджет абсолютною більшістю голосів - 359 до 54. У проекті закону "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" загалом передбачено 717 мільярдів доларів на оборону.

Також в одній зі статей документу передбачено виділення 250 млн доларів Міністерству оборони США, котре уже має затвердити надання безпекової допомоги Україні. Із цієї суми 50 млн доларів мають виділити конкретно на оборонні летальні види озброєнь.

Крім того документ містить положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки. В цій частині передбачено допомогу Києву для посилення спроможностей у захисті від кібератак.

У проекті закону про оборонний бюджет США на 2019 рік закладено також витрати на підтримку безпеки серед союзників та партнерів у Європі, зокрема Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Болгарії, України, Молдови та Грузії.

Зазначається, що проект закону також має підтримку у Сенаті США. Оборонний бюджет може бути підтриманий сенаторами уже наступного тижня.

Нагадаємо, 26 липня 2017 року нижня палата Конгресу США підтримала виділення 250 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки.