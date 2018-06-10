До Адміністрації президента надійшов закон України "Про Вищий антикорупційний суд"

Документ готується до підписання президентом
До Адміністрації президента (АП) України Петра Порошенка надійшов закон України "Про Вищий антикорупційний суд". Про це повідомляє прес-служба АП.
Документ готується до підписання президентом.
Закон був ініційований главою держави та підтриманий 315 депутатами Верховної ради 7 червня.
Нагадаємо, 9 червня голова Верховної ради Андрій Парубій під час виступу на міжпарламентській конференції "Грузія-Молдова-Україна" підписав закон про Вищий антикорупційний суд.