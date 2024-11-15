За адміністрації Трампа війна в Україні завершиться швидше, - Зеленський

За адміністрації обраного президента США Дональда Трампа війна Росії проти України завершиться швидше. Однак точної дати немає.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільному".
За словами Зеленського, між ним та Трампом склалася конструктивна взаємодія. В української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.
"Базис, на якому ми стоїмо, він (Трамп - ред.) почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", - зазначив президент.
Глава держави також розповів, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією.
"Ми - незалежна країна. І ми під час цієї війни - і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами - довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює", - наголосив Зеленський.
Водночас, за словами президента, за адміністрації Трампа "війна завершиться швидше".
"Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно видання Associated Press писало, що згідно з власними заявами Трампа, у перший день у Білому домі йому доведеться багато чого зробити. Зокрема, посадити Україну і Росію за стіл переговорів.
Раніше повідомлялося, що Трамп, у четвер 7 листопада, нібито провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
За інформацією The Washington Post, вони говорили про війну. Так, за словами джерела, Трамп під час розмови порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну присутність Вашингтона. Крім того, новообраний президент США висловив зацікавленість у подальших обговореннях для якнайшвидшого вирішення війни в Україні.
Також, за словами джерела Fox News, Дональд Трамп незабаром може призначити спецпредставника з питань миру в Україні. Він повинен буде очолити переговори з Росією про припинення війни.
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